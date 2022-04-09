وسجل الهدف الوحيد أنتوني غوردون في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مناحاً فريق النقاط الثلاث.

إيفرتون الذي كان بأمس الحاجة للنقاط صار رصيده 28 نقطة في المركز 17.

أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند النقطة 51 في المركز السابع.

وعاد فريق المدرب فرانك لامبارد إلى سكة الانتصارات بعد 3 خسارات متتالية في جميع المسابقات.

واستهل لامبارد المباراة تحت ضغط كبير للابتعاد عن هبوطه الأول منذ 1954، بعد نيله ست نقاط فقط في تسع مباريات بعد حلوله بدلا من الإسباني رافاييل بينيتز.

وبعد كرتين للعائد ماركوس راشفورد صدّهما حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، افتتح إيفرتون التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عن طريق جناحه الشاب غوردون الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من المدافع غير الموفق في الآونة الأخيرة هاري ماغواير وخدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا (27).

في الشوط الثاني، لم تشفع محاولات راشفورد أو المهاجم البرتغالي العائد كريستيانو رونالدو أمام مرمى توفيز في الدقائق الأخيرة التي ابتسمت للفريق الأزرق وجماهيره المحلية، ليحقق فوزه الثاني توالياً على أرضه بعد خسارتين في ملعبي وست هام وبيرنلي بالدوري.



