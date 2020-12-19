أقيمت المباراة مساء السبت على ملعب "غوديسون بارك" معقل الفريق الأزرق الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 بهدف سجله المدافع روب هولدينغ بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 35 تعادل نيكولاس بيبي للمدفعجية من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن ياري مينا من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفشل أرسنال تماماً في التعامل مع متغيرات المباراة في شوطها الثاني وفشلت كل محاولات الفريق لتشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الدولي جوردان بيكفورد.

فتلقى الفريق اللندني خسارته الثامنة هذا الموسم وتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر، فيما واصل إيفرتون فريق المدرب الخبير، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أداءه التصاعدي وحقق انتصاره الثالث على التوالي عقب تغلبه على تشيلسي وليستر سيتي في المرحلتين السابقتين رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بعد أن حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم.

وزاد الضغط جداً على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عقب هذه الخسارة والتي أكدت أن الفريق يتجه إلى المجهول تحت إدارته، حيث أثبتت النتيجة أمام إيفرتون عجزه التام عن تغيير النتيجة إذا تأخر الفريق في الشوط الأول إذ أنها المباراة العاشرة على التوالي التي يتأخر فيها الفريق في الشوط الأول ثم يفشل في الفوز (ثلاثة تعادلات وسبع هزائم).

وتعد هذه أسوأ مسيرة للفريق في الدوري بعد 14 مرحلة منذ موسم 1974/1975.

وضمن المرحلة ذاتها، تعادل فولهام مع ضيفه نيوكاسل (1-1)، وتقدم فولهام في الدقيقة 42 بهدف سجله مات ريتشي بالخطأ في مرماه قبل أن يتعادل كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

ورفع فولهام رصيده إلى 10 نقاط فيما وصل رصيد نيوكاسل إلى 18 نقطة.