وسجّل دومينيك كالفيرت ليوين (13) و(64) هدفي الـ"توفيز" في حين وقّع السويسري فابيان شار (56) هدف الـ"ماغبايز" الوحيد.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المرتبة الحادية عشرة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيفرتون والسابع منذ انطلاق الموسم الحالي في حين تعرّض نيوكاسل لهزيمته الثانية على التوالي والتاسعة بشكل عام.

وشهدت المباراة تألق لافتاً للمهاجم الإنكليزي الشاب دومينيك كالفيرت ليوين (22 عاماً) الذي أهدى النقاط الثلاث لفريق الـ"توفيز" ورفع رصيده إلى 8 أهداف.

ويعرف مستوى إيفرتون تطوراً ملحوظاً منذ استلام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقاليد الفنية للفريق الإنكليزي العريق بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي عجّلت بإقالة سلفه البرتغالي ماركو سيلفا.