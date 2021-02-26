إمكانية تغيير موعد الجولة قبل الأخيرة من الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 15:23 0:42 دقيقة ذكرت تقاريرُ إعلامية أنّ رابطة الـ"بريميرليغ" تناقش فكرةَ تغيير موعدِ الجولة قبل الأخيرة من الموسم وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لحضورِ المبارياتِ داخل الملاعب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة السد يفوز على الدحيل ويتوّج بكأس قطر 3:33 دقيقة فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي 0:50 دقيقة قمّة مرتقبة بين الـ"يونايتد" وميلان في ثمن النهائي 1:03 دقيقة ليفربول بدون قائده هندرسون حتى أبريل المقبل 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى دور الـ16 دون مشاكل 3:02 دقيقة سلافيا براغ يُبعثر أوراق ليستر سيتي 3:16 دقيقة ميلان يحجز مقعداً في ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" 4:11 دقيقة روما يتجاوز عقبة سبورتينغ براغا بنجاح 0:41 دقيقة غانا تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 20 عاما 5:43 دقيقة رينجرز يتأهل إلى دور الـ16 على حساب أنتويرب