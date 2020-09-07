وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقاً لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.

وقال "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفاً "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

Thank you for all the nice messages, I'm good. Stay safe everyone take care of you 👍🏼👍🏼 https://t.co/cXICpDEOry — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 7, 2020



وشكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على تويتر. وكتب في حسابه الرسمي "أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال "شكراً لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 ايلول/سبتمبر ضمن المرحلة الثانية بعدما تأجلت مباراته ضد أستون فيلا عن المرحلة الاولى حيث منحته الرابطة أسبوعا إضافيا من الراحة كونه أنهى الموسم الماضي متأخراً بخروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في 15 آب/أغسطس الماضي.