إصابات جديدة بكوفيد-19 في ليفربول من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 17:04 0:30 دقيقة أعلن مدرب ليفربول يورغن كلوب عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق مشيراً إلى أن الأمر أصبح مقلقاً وسببا في تعطيل التدريبات وسير المباريات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء 3:12 دقيقة حصاد 2021: عام من التقلبات في نادي برشلونة 3:09 دقيقة حصاد 2021: أبطال الدوريات الخمسة الكبرى 2:56 دقيقة حصاد 2021: تشيلسي وفياريال في القمّة 3:53 دقيقة حصاد 2021: التتويج بـ18 ميدالية عربية في طوكيو 0:44 دقيقة إسبانيول يقلب الطاولة على فالنسيا 0:38 دقيقة اتصال هاتفي جمع فوزي لقجع بالزلزولي ! 0:30 دقيقة إصابات جديدة بكوفيد-19 في ليفربول