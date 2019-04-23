وعانى توتنهام كثيراً أمام الصلابة والقتالية الدفاعية لبرايتون الذي يصارع من أجل البقاء، وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل السلبي، لكن إريكسن فعلها قبل دقيقتين من نهاية المباراة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

وشهدت المباراة تألقاً كبيراً لمدافعي برايتون وحارس مرماهم الدولي الأسترالي ماثيو ريان الذين وقفوا سداً منيعاً أمام جميع المحاولات الهجومية أبرزها تصديه والمدافع شاين دافي لتسديدة من مسافة قريبة لديلي ألي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتصدى الحارس ريان لتسديدة قوية لداني روز من خارج المنطقة على دفعتين (66)، وحرم القائم الأيسر المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد من افتتاح التسجيل برده تسديدة زاحفة من حافة المنطقة (72).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تلقى إريكسن كرة من آلي في منتصف ملعب الضيوف وهيأها لنفسه بيمناه قبل أن يطلقها قوية بيسراه وأسكنها على يسار الحارس ريان (88).

وكانت تسديدة إريكسن الـ29 للفريق اللندني في المباراة بينها 21 من خارج المنطقة.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، بفارق 3 نقاط أمام جاره اللندني تشيلسي الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2 الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين.

صراع محتدم

وابتعد توتنهام بفارق 4 نقاط عن جاره اللندني الآخر أرسنال الذي يملك فرصة انتزاع المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة في حال فوزه على مضيفه ولفرهامبتون غداً الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين، وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر يونايتد السادس والذي يخوض غداً قمة ساخنة أمام جاره وضيفه مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين أيضا.

وهو الفوز الرابع على التوالي لتوتنهام على ملعبه الجديد واستعاد نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام مستضيفة مانشستر سيتي 1-صفر السبت الماضي على ملعب الاتحاد بعدما كان انتزع من الملعب ذاته قبلها بأربعة أيام بطاقته إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 3 نقاط أمام كارديف سيتي صاحب المركز الثامن عشر الأخير المؤدي إلى الدرجة الأولى واللحاق بهادرسفيلد الأخير وفولهام التاسع عشر أول الهابطين.

أسرع هدف في تاريخ الدوري

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين، تعادل واتفورد مع ضيفه ساوثمبتون 1-1.

وكان ساوثمبتون البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه شاين لونغ بعد 7,69 ثوان من انطلاق المباراة في أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لونغ (32 عاما) الهدف عندما قطع كرة طويلة للمدافع كريغ كاثكارت ولعبها ساقطة فوق الحارس بن فوستر.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة مدافع توتنهام ليدلي كينغ وسجله بعد 9,9 ثوان في مرمى برادفورد عام 2000.

وهو الهدف الرابع فقط للونغ هذا الموسم.

وأدرك واتفورد التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر أندري غراي بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

وانفرد واتفورد بالمركز السابع برصيد 50 نقطة مقابل 37 نقطة لساوثمبتون السادس عشر.

