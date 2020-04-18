إدارة تشيلسي تفاوض اللاعبين من أجل خفض رواتبهم من قبل beIN SPORTS April 18, 2020 22:55 1:01 دقيقة دخلت إدارة تشيلسي في مفاوضات مع لاعبي الفريق الأول من أجل تقليص رواتبهم بنسبة 10% بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة فالنسيا يقترح إعادة الدوري في حال عدم استكماله 0:58 دقيقة توخيل يقضي وقته في متابعة مباريات فريقه 1:23 دقيقة ملعب توتنهام يتحول إلى مستشفى 0:50 دقيقة إمكانية إستئناف الدوري البرتغالي في يونيو أو يوليو 0:55 دقيقة رابطة الدوري المكسيكي تعلن عن قرارات جديدة 11:56 دقيقة موجز الأخبار 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:01 دقيقة إدارة تشيلسي تفاوض اللاعبين من أجل خفض رواتبهم 0:57 دقيقة ديوكوفيتش يبحث مع نادال وفيدرر سبل مساعدة اللاعبين 0:54 دقيقة بونجاح يتنازل عن جزء من راتبه لمجابهة أزمة كورونا