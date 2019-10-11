ولم يحقق إيفرتون سوى انتصارين فقط منذ بداية الموسم، ويقبع ضمن أندية الهبوط حاليا. واضافت التقارير أن المدرب البرتغالي عقد اجتماعا مع إدارة النادي الغاضبة على مستوى الفريق، على الرغم من تدعيم صفوفه بمعظم اللاعبين الذين طلبهم المدرب، وتم إخباره خلال هذا الاجتماع بضرورة تحسن النتائج بأسرع وقت ممكن. وربطت التقارير إيفرتون بمدربه الأسبق دافيد مويز الذي عاش معه أفضل أوقاته خلال القرن الحالي، قبل أن يغادر المدرب الاسكتلندي لخلافة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد عام ألفين وثلاثة عشر.

