سيغيب لاعب مانشستر يونايتد الجديد، النيجيري أوديون إيغالو، الذي انضم معاراً حتى نهاية الموسم قادماً من شنغهاي شينهوا الصيني، عن المعسكر التدريبي لفريقه الجديد في إسبانيا، خوفاً من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 700 شخص في الصين منذ ظهوره في ووهان بإقليم هوبي نهاية العام الماضي كما تسبب الفيروس في إغلاق مدن صينية ودخول اللاف في حجر صحي في عدة دول حول العالم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن مدربه أولي جونار سولشار قوله "أوديون سيبقى في مانشستر لأنه جاء من الصين خلال آخر 14 يوماً، بسبب الأوضاع في الصين فنحن غير متأكدين من أنهم سيسمحون له بالعودة إذا ما غادر البلاد ثانية ولذا فسيبقى وسيعمل مع مدربه الشخصي.. هناك مخاطر من تشديد الإجراءات على الحدود ونحن لا نريد المخاطرة".

وسيسافر يونايتد إلى إسبانيا اليوم السبت للإعداد لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز في مواجهة تشيلسي في 17 شباط/فبراير المجاري.

وسينضم لاعب الوسط سكوت مكتوميناي (المصاب في الركبة) والمدافع أكسيل توانزيبي (المصاب في الفخذ) إلى الفريق بينما يستمر تعافيهما من الإصابة.

ويستمر غياب بول بوغبا صاحب صفقة الانتقال الأكبر في تاريخ النادي بسبب جراحة في الكاحل وكذلك المهاجم ماركوس راشفورد الذي يعاني من مشكلة في الظهر.