إثارة مرتقبة مع انطلاقة الدوري الإنكليزي الممتاز August 13, 2021 13:09 3:12 دقيقة بعد موسم ٍ مميز على الصّعيدين المحليّ والأوروبيّ، تعود عجلة ُ الدوري الإنكليزي الممتاز للدّوران من جديد في ظلّ التوقّعات بنسخة مليئة بالإثارة والمنافسة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات المونديال 1:06 دقيقة أندية الدوري الإسباني تصادق على البيع الجزئي 2:17 دقيقة ما هي أبرز صفقات الدوري الإنكليزي الممتاز؟ 3:12 دقيقة إثارة مرتقبة مع انطلاقة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:33 دقيقة ليفربول يعلن تمديد عقد فان دايك 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ"