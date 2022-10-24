وقال أستون فيلا إن إيمري الذي قاد فياريال للفوز بالدوري الأوروبي 2021، سوف يبدأ مهامه ابتداء من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر بعد إكمال إجراءات تصريح العمل.
وفضلاً عن 3 ألقاب تاريخية متتالية مع إشبيلية في اليوربا ليغ، حقق أيمري (50 عاماً) لقب البطولة التي يحبها مع الغواصات الصفراء عن فازوا على مانشستر يونايتد في النهائي، كما حقق المركز الثاني في المسابقة نفسها مع أرسنال 2019.
ويحمل إيمري خبرة قيادة الفرق تدريبياً فيما يقل عن 900 مباراة، كما قاد فياريال إلى نصف نهائي الأبطال الموسم الماضي، وحقق نجاحات مهمة مع إشبيلية وباريس سان جيرمان.