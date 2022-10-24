Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣 — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022

وقال أستون فيلا إن إيمري الذي قاد فياريال للفوز بالدوري الأوروبي 2021، سوف يبدأ مهامه ابتداء من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر بعد إكمال إجراءات تصريح العمل.

وفضلاً عن 3 ألقاب تاريخية متتالية مع إشبيلية في اليوربا ليغ، حقق أيمري (50 عاماً) لقب البطولة التي يحبها مع الغواصات الصفراء عن فازوا على مانشستر يونايتد في النهائي، كما حقق المركز الثاني في المسابقة نفسها مع أرسنال 2019.

ويحمل إيمري خبرة قيادة الفرق تدريبياً فيما يقل عن 900 مباراة، كما قاد فياريال إلى نصف نهائي الأبطال الموسم الماضي، وحقق نجاحات مهمة مع إشبيلية وباريس سان جيرمان.