وقال اللاعب الدولي السابق في حديث مع موقع "ذي أثلتيك" الالكتروني "ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه"، معلقا على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك أوزيل أساسيا منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق "المدفعجية"، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019 "قد تمر في ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سببا للهرب ولن أقوم بذلك".

ومنذ وصوله في عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الانكليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب إيمري.

وتابع "كان (المدرب الفرنسي السابق) أرسين فينغر عنصراً رئيسا في سبب قدومي إلى أرسنال (لكن..) حتى عندما رحل أردت البقاء".

وكان إيمري أعلن مؤخرا أنّ أوزيل لا يلعب أساسيا لأن "آخرين يستحقون أكثر منه".

وأضاف اللاعب الألماني المقتنع بالعودة "عملت مع أبرز المدربين في العالم، أرسين فينغر، جوزيه مورينيو، يواكيم لوف، واحترمتهم كثيراً. الأمر مماثل مع أوناي".

وأردف لاعب ريال مدريد الاسباني السابق قائلاً "سألعب. أثق بقدرتي على تقديم المتوقع مني، وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

وتحدث أوزيل عن الاعتداء المسلح الذي تعرض له عندما كان رفقة زميله البوسني سيد كولاشيناتس وزوجته أمينة في تموز/يوليو الماضي "لم نتعرض لضرر كبير، وهذا الأهم، (لكن...) زوجتي أرادت الرحيل (من لندن) فوراً. لم تعد تشعر بالأمان".

وأضاف "عدت إلى التدريب وكنت أتدرب بشكل صحيح، لكن عقلي بقي مع زوجتي في البيت (...) كنت أقول لنفسي +حسنا، تدرب جيداً وعد بعد ذلك إلى جانب زوجتك+".

وختم "عشنا أسابيع صعبة، لكن لم أرغب بترك لندن أبدا. والآن، حتى بالنسبة لزوجتي، فالأمور على ما يرام".

وفي تصريحات الخميس، تطرق إيمري إلى وضع أوزيل، مشيرا إلى أنه أظهر "تحسنا" في التمارين في الأسابيع الماضية. أوضح "أعتقد أنه في حالة جيدة (...) لم أعده أنه سيلعب لأنني أريد أن أكون متأكدا من أنه مستعد وعندما أصل إلى قناعة أنه يعطينا كل يوم هذا الشعور في التدريب، عندها سيتمكن من اللعب".

وأضاف "فكرتي هي استخدام كل لاعب وهو (أوزيل) واحد في الفريق. لديه مهارات كبيرة للغاية، والجودة التي نحتاجها في المباريات القادمة".



الاعتداء أثّر عليه

ورأى إيمري أن أوزيل عانى من بداية "صعبة" هذا الموسم، مشددا على أنه "في التحضيرات للموسم عمل بجهد ولعب مباريات عدة لكن بعدها تعرض للمشكلة مع (البوسني) سياد (كولاشيناتس) وتوقف الأمر".

ويشير إيمري في تصريحاته الى تعرض أوزيل في تموز/يوليو الماضي لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.



عودة لاكازيت

وعلى رغم الإشادة له، قد يجد أوزيل نفسه مضطرا لخوض منافسة أكبر قبل العودة إلى التشكيلة الأساسية، مع تأكيد إيمري قرب عودة الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الغائب منذ ستة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

ومن المتوقع أن يكون لاكازيت جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة لأرسنال، وذلك ضد شيفيلد يونايتد الإثنين ضمن المرحلة التاسعة.

وقال إيمري "إنه أمر إيجابي بالنسبة لنا أنه عاود التدرب وأن هناك امكانية للمشاركة في المباراة الاثنين (...) أنا لا أعرف ما إذا كان جاهزا لخوض الدقائق التسعين كاملة أو البقاء على مقاعد البدلاء".

