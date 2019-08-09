وذكر أرسنال الذي يفتتح موسمه الأحد ضد نيوكاسل يونايتد، أنّ "مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس لن يكونا جزءاً من الفريق في مباراتنا الافتتاحية ضد نيوكاسل يونايتد بعد وقوع المزيد من الحوادث الأمنية التي تحقق فيها الشرطة".

وترتبط المسألة بتعرض أوزيل الشهر الماضي لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وغاب اللاعبان عن المباراة الودية التي خسرها أرسنال ضد ليون الفرنسي (1-2) في 28 تموز/يوليو بعد أيام معدودة على حادث الاعتداء، وقد أقرّ مدربهما الإسباني أوناي إيمري أنهما ليسا في الوضع الذهني المناسب بعد المحنة التي مرا بها.

وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية الجمعة أنّ السبب الذي دفع أرسنال الى اتخاذ هذا القرار، هو حصول تحركات مشبوهة مساء الخميس بالقرب من منزلي اللاعبين في شمال لندن، ناقلة عن مصدر قوله بأنّ اللاعبين كانا "مرعوبين" وخائفين على سلامتهما وسلامة عائلتيهما، ويتم التحقيق الآن لمعرفة إذا كان ما حصل عمل أفراد أو عصابة منظمة.

ومن جهته، شدّد أرسنال الجمعة أنّ "سلامة لاعبينا وعائلتيهما هي دائماً أولوية قصوى وقد اتخذنا هذا القرار بعد المناقشة مع اللاعبين وممثليهما"، كاشفاً "نحن نتواصل مع الشرطة ونزود اللاعبين وعائلتيهما بالدعم المتواصل".

وختم: "نتطلع للترحيب باللاعبين مرة أخرى مع الفريق في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "لن ندلي بأيّ تعليق إضافي بشأن هذه المسألة".

وظهر كولاشيناتس المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة.

ولوّح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاماً) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة "ذي صن" أنّ المعتديين حاولا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقاً بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت "ذي صن" أنّ أوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هبّ الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة التي أكدت أنّها استجابت لطلب نجدة نتيجة محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "ذكر أنّ مشتبهين على دراجات نارية حاولا سرقة شخص يقود سيارة".

تابع "نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة، لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة".