أوديغارد يؤكد سعادته بارتدائه شارة قيادة أرسنال من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 15:56 1:02 دقيقة أبدى لاعب الوسط مارتن أوديغارد سعادته البالغة بتكليفه بمهمة ارتداء شارة قيادة نادي آرسنال، كاشفا أن الاختيار جاء بعد نقاش مقتضب مع المدرب ميكل أرتيتا. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال مارتن أوديغارد -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الإعلان عن تأسيس الاتحاد القطري للرياضة الجامعية 0:45 دقيقة لايبزيغ يسعى لاستعادة مهاجمه السابق فيرنر 0:49 دقيقة سانشيز يفسخ عقده مع إنتر بالتراضي 1:00 دقيقة رين يعزز صفوفه بضم المدافع رودون من توتنهام 1:02 دقيقة أوديغارد يؤكد سعادته بارتدائه شارة قيادة أرسنال 0:48 دقيقة تشيلسي يقترب من ضم مارك كوكوريا 0:50 دقيقة نيس يقترب من ضم الحارس كاسبر شمايكل 0:33 دقيقة ليفربول يجدد عقد نجمه البرتغالي ديوغو جوتا 1:27 دقيقة نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس 0:29 دقيقة أيتس وبيرينو إلى ثاني أدوار "مدريد بريمير بادل"