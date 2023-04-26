أوديغارد متحمس لمقابلة مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS April 26, 2023 15:05 1:13 دقيقة أكد مارتن أوديغارد قائدُ أرسنال أن فريقَهُ يشعرُ بحماسٍ شديد ويترقبُ مواجهةَ مانشستر سيتي رغم خيبة الأمل وتراجع النتائج مؤخراً، نابغ مبدياً ثقتَه في قدرة الفريق على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد. مقابلات مانشستر سيتي أرسنال مارتن أوديغارد -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة فافرينكا يشقّ طريقه بنجاح إلى الدور الثاني 3:37 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال - التغطية الخاصة 2:50 دقيقة ليفربول يتطلع لمواصلة الانتصارات 1:24 دقيقة دياش عن القمة ضد أرسنال: ليست إلا جولة 1:13 دقيقة أوديغارد متحمس لمقابلة مانشستر سيتي 24:09 دقيقة لقاء خاص مع التونسي إلياس السخيري لاعب كولن 1:05 دقيقة أليغري يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد إنتر 2:54 دقيقة برشلونة يواجه رايو فايكانو للاقتراب خطوة من اللقب 3:37 دقيقة قمة بعنوان حسم المصير بين مانشستر سيتي وأرسنال 3:50 دقيقة ثلاثية قاتلة من يونغ تسقط سلتيكس وتأهل ناغتس وصنز