وسجل كل من الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (13 و41 من ركلة جزاء و47) والإسباني هيكتور بيليرين (45) رباعية فريق المدفعجية في المقابل دوّن الهولندي باسكال ستريك (58) والبرتغالي هيلدر كوستا (69) هدفي ليدز.

ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين يحتل ليدز المركز 11.

وتألق قائد أرسنال أوباميانغ بتسجيله أول ثلاثية "هاتريك" له بقميص الفريق اللندني.

وبعد أن دوّن المهاجم الغابوني هدفه الشخصي الثاني في شباك ليدز، حقق أوباميانغ هدفه الـ 200 في مختلف الدوريات.

وبات "أوبا" ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل ثلاثية في عيد الحب بعد مات لو تيسييه ضد ليفربول في 1994 ومايكل أوين ضد شيفيلد وينزداي في 1998.

وعاد أرسنال بهذا الفوز إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً وثلاث مباريات من دون فوز.

افتتح أوباميانغ مهرجانه الاستعراضي بهدف السبق بعد مراوغة في المنطقة وتسديدة في الزاوية الضيقة (13).

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لأرسنال إثر خطأ داخل المنطقة من ليام كوبر على بوكايو ساكا، بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" (35)، قبل أن يحتسب ركلة جزاء أخرى من دون أن يتردد هذه المرة بعد خطأ من الحارس الفرنسي الشاب إيلان ميلييه على ساكا، ترجمها أوباميانغ بنجاح بقدمه اليمنى إلى يمين الحارس الذي ارتمى للجهة المقابلة (41).

وجاء الثالث بعد سلسلة من تمريرات داخل المنطقة انتهت إلى المدافع الاسباني هيكتور بيليرين الذي استدار على نفسه وسدد كرة أرضية في زاوية صعبة فشل الحارس في صدها (45).

وأضاف أوباميانغ الهدف الثالث الشخصي له والرابع لفريقه برأسية "طار" لها بعد تمريرة من إميل سميث-روو (47)، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في الـ "بريميرليغ" هذا الموسم.

وبدأ ليدز بتقليص الفارق فسجل الأول عبر رأسية من المدافع الهولندي سترويك الذي كان أسرع من المدافع البرازيلي دافيد لويز (58)، قبل أن يضيف الثاني بتسديدة بالقدم اليمنى للمهاجم البديل البرتغالي هلدر كوستا الذي نجح في تجاوز السويسري غرانيت تشاكا (69).

ورفض القائم تسجيل اسم الشاب ساكا على قائمة الهدافين إذ وقف سداً أمام تسديدته (83).