أوباميانغ يتحدّث عن الـ"هاتريك" الذي سجله في شباك ليدز من قبل beIN SPORTS February 14, 2021 20:16 0:59 دقيقة عبّر المهاجم الغابوني لنادي أرسنال الإنكليزي بيير-إيميريك أوباميانغ عن سعادته الكبيرة بأول "هاتريك" يسجله مع الفريق اللندني. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمة أمام الريان 0:59 دقيقة أوباميانغ يتحدّث عن الـ"هاتريك" الذي سجله 4:39 دقيقة أوباميانغ يسجل "هاتريك" وأرسنال يتجاوز ليدز 1:35 دقيقة ليل يستعيد الصدارة من سان جيرمان 1:18 دقيقة أحمد ولد يحيى يدعم إقامة الـ"كان" كل عامين 3:41 دقيقة ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل الضغط على أتلتيكو 1:00 دقيقة مورييل يقود أتالانتا لتحقيق فوز قاتل على كالياري 3:32 دقيقة تعادل مخيب لمانشستر يونايتد أمام وست بروميتش 0:41 دقيقة ساوثهامبتون يسقط في ولفرهامبتون 0:36 دقيقة الاتحاد الإفريقي يخاطب الوداد