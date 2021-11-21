أهم ردود الأفعال عقب إقالة سولشار من تدريب يونايتد من قبل beIN SPORTS November 21, 2021 13:54 3:38 دقيقة توالت ردود الأفعال بعد قيام نادي مانشستر يونايتد باتخاذ القرار بإقالة مدربه أولي غونار سولشار من منصبه، التقرير التالي يتحدث عن تداعيات إقالة المدرب النرويجي من منصبه. الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة استعراض كروي بين سفراء المونديال ونجوم الفورمولا 1 3:38 دقيقة أهم ردود الأفعال عقب إقالة سولشار من تدريب يونايتد 0:37 دقيقة بعد عام من الآن..ضربة البداية 2:46 دقيقة تغطية استثنائية تنطلق قبل عام على بداية المونديال 3:20 دقيقة مانشستر سيتي ينشد فوزه الثامن من بوابة إيفرتون 0:48 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً إقالة مدربه سولشار 0:33 دقيقة أتليتيكو باراناينسي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2:03 دقيقة تشافي راضٍ عن أداء ونتيجة برشلونة أمام إسبانيول 4:54 دقيقة برشلونة تشافي يجتاز اختباره الأول 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً بشق الأنفس