أنور الغازي يشيد بعودة كريستيانو إلى الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 12:06 1:03 دقيقة قال لاعب أستون فيلا، أنور الغازي، إن عودةَ النجمِ البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنكليزي الممتاز أثلجت صدرَ كلِ لاعب في البطولة مؤكداً أن "الدون" يُعدّ قدوةً ومثالاً يحتذى به. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز كريستيانو رونالدو أستون فيلا أنور الغازي -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية 1:31 دقيقة الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 0:42 دقيقة الغرافة يواجه الأهلي والريان أمام الوكرة 0:43 دقيقة صراع تصحيح المسار بين نيوكاسل وليدز 0:53 دقيقة الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة 1:03 دقيقة أنور الغازي يشيد بعودة كريستيانو 1:19 دقيقة لقطة اليوم .. "حين تخونك يداك لا تلم قفازاتِك" 1:13 دقيقة مورينيو: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:07 دقيقة براندن رودجرز: "نشعر بخيبة أمل" 1:25 دقيقة ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر"