أكد مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي أن مواجهة مانشستر سيتي ستكون مقياساً حقيقياً لمدى جاهزية فريقه لما تبقى من الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز.

أنشيلوتي البالغ 60 عاماً وأحد ثلاثة مدربين أحرز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، قاد إيفرتون لتحقيق فوزين في مباراتين منذ توليه منصبه خلفاً للبرتغالي ماركو سيلفا المقال مطلع كانون الأول/ديسمبر لتراجع الفريق إلى مناطق الهبوط.

لكن أنشيلوتي يقول إن سيتي سيوفر مقياساً أكثر واقعية حول إمكانية إيفرتون برغم الفوزين السريعين على بيرنلي ونيوكاسل "أمام سيتي سيكون اختباراً رائعاً لمعرفة موقعنا".

تابع في مؤتمر صحافي يسبق مواجهة الطرفين في الـ"برمييرليغ": "فريقهم قوي بحق، لكننا واثقون من تقديم أفضل ما لدينا. في هذا الوقت أعتقد أنه من الجيد الحصول على اختبار مماثل".

ورأى أنشيلوتي، المتوج بالثنائية في 2011 مع تشيلسي خلال مشواره الأخير في إنكلترا، أن سيتي يبقى خصماً قوياً برغم ابتعاده بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر "ربما ليس سيتي في مستوى مماثل للعام الماضي، لكنه يبقى فريقاً كبيراً مع لاعبين مميزين ومدرب رائع".

وأشاد أنشيلوتي بمدرب سيتي غوارديولا "هو عبقري، يحاول دوماً القيام بأمور رائعة على أرض الملعب".