وقال أنشيلوتي الذي عيِّن السبت مدرباً لإيفرتون، في مؤتمره الصحافي الأول مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول "هناك الكثير من الفرق الرائعة هنا، لكننا نريد أن نكون طموحين. نريد أن نكون منافسين والتأهل إلى المسابقات القارية سيكون جيداً".

لكن المدير الفني الإيطالي الذي تحدث باللغة الإنكليزية، أضاف أيضاً أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولن يحدث بين عشية وضحاها".

ورداً على سؤال حول سبب قبوله للمنصب بعد مسيرة تدريبية أشرف خلالها فقط على أفضل الفرق الأوروبية، يوفنتوس وميلان وتشيلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي، أجاب أنشيلوتي بأن طموح النادي هو ما دفعه إلى ذلك.

وأوضح "النادي يريد بناء ملعب جديد، طموح النادي عال جداً وأنا متحمس لكوني جزء من هذا المشروع".

وأعرب أنشيلوتي عن ارتياحه للمجموعة التي يملكها إيفرتون دون التطرق إلى فترة الانتقالات الشتوية وإمكانية تعزيز الصفوف.

وتابع "لدي الآن فكرة عن الفريق والمجموعة (...) هناك مزيج جيد من اللاعبين ذوي الخبرة ويمكننا الشعور بالانتماء" إلى النادي.

وأردف قائلاً "هدفنا هو محاولة اللعب بشكل أفضل. هؤلاء اللاعبون يتمتعون بالجودة اللازمة للعب بشكل أفضل (...) نريد تطوير اللعب الهجومي وأريد منح هذا الفريق أسلوباً جيداً للعب".

وأوضح "لكن أول شيء هو أنه لدينا مباريات مهمة في هذه الفترة. وبعد ذلك، يمكننا أن نرى كيف يمكننا تحسين هذا الفريق".

ويخوض إيفرتون أربع مباريات في أسبوعين. وتبدو الأولى والثانية في المتناول عندما يستضيف بيرنلي ويحل ضيفاً على نيوكاسل، لكنه سيخوض قمتين ساخنتين بعدهما أمام مضيفيه مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب في العامين الأخيرين ضمن منافسات الدوري وجاره ليفربول المتصدر في الدور الثالث لمسابقة كأس إنكلترا.