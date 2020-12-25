أنشيلوتي يؤكد طموحات إيفرتون بالحفاظ على المركز الرابع من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 21:12 0:36 دقيقة قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن فريقَه يسعى للحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز، مضيفاً أنّ هذه المهمة لن تكون سهلة أمام شيفيلد يونايتد. مقابلات إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة رايت يطالب بالصبر على أرتيتا مع أرسنال 0:36 دقيقة أنشيلوتي يؤكد طموحات إيفرتون بتأمين المركز الرابع 8:26 دقيقة تعرف على آخر أخبار مباراة ليستر والـ"يونايتد" 1:00 دقيقة الـ"يونايتد" لا يفكر الآن في امكانية الفوز باللقب 0:57 دقيقة قمّة مرتقبة بين لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس 4:54 دقيقة جولة في استاد "أحمد بن علي" المونديالي 1:05 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر والـ"يونايتد" 1:05 دقيقة ماذا قال لامبارد وأرتيتا قبل قمّة أرسنال وتشيلسي؟ 0:26 دقيقة سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو