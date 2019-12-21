أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي، مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وقال أنشيلوتي في بيان "إنه ناد كبير مع تاريخ غني وجماهير شغوفة"، مضيفا "هناك رؤية واضحة من مالك النادي والإدارة من أجل النجاح والفوز بالألقاب".

وأردف قائلا "هذا الأمر يروق لي كمدرب، وأنا سعيد جدا من إمكانية أن أكون قادرا على العمل مع الجميع في النادي من أجل المساعدة لجعل هذه الرؤية حقيقة".

وأكد أنشيلوتي أنه عبر مشاهدته لإداء إيفرتون في الأسبوعين الماضيين "أدركت جيدا ما هي قدرات اللاعبين"، معتبراً أن "العمل الذي قام (المدرب المؤقت الاسكتلندي دنكان) فيرغوسون ملفت. التنظيم والانضباط القوي والدافع الصحيح هي بعض المكونات الرئيسية في كرة القدم، وأنا سعيد لأنه سيكون جزءا من طاقمي التدريبي".

في المقابل رحب مارسيل براندز مدير كرة القدم في إيفرتون بوصول الإيطالي بالقول "من دواعي سروري الترحيب بكارلو أنشيلوتي في إيفرتون. هو أحد أفضل المدربين في العالم وأحد الفائزين (بالألقاب)، وقد حقق النجاحات على أعلى المستويات في الدوريات الأوروبية".

وأضاف "هو المدرب المثالي لنا. يعكس رؤيتنا للنادي ونحن متأكدون أن حماسه لتولي القيادة في (ملعب) غوديسون مع قدراته التكتيكية وإدارته المعروفة، ستجعله ناجحا في هذا الدور".

وسيتولى أنشيلوتي، الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية الأسبوع المقبل أمام بيرنلي، علما أنه سيكون متواجدا في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث يستضيف منافسه أرسنال في وقت لاحق اليوم مع افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز.

وكان أنشيلوتي (60 عاما) الذي وصل إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من الإثنين، توصل إلى "اتفاق مبدئي" لتولي مهامه مع إيفرتون عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي، وسط تقارير صحافية تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل المدرب الإيطالي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الفائت إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الأخيرة.

ويخلف أنشيلوتي البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل مؤقت فيرغوسون الذي ستكون مباراته أمام أرسنال اليوم الأخيرة له.

وسيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد إنكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع النادي اللندني.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني.



وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

