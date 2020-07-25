أنشيلوتي راض عن تجربته في تدريب إيفرتون من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 13:55 1:22 دقيقة أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن رضاه التام عن الفترة الأولى من تجربته مع نادي إيفرتون في لقاء حصري مع beIN SPORTS. إيفرتون الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على سبيرز 1:06 دقيقة دالاس مافريكس يفوز ودياً على ليكرز 1:22 دقيقة أنشيلوتي راض عن تجربته في تدريب إيفرتون 2:48 دقيقة هندرسون: "الفضل في التتويج يعود لكامل الفريق" 0:29 دقيقة السد يمدّد عقد نجمه عبد الكريم حسن حتّى 2024 2:11 دقيقة بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية 2:43 دقيقة توخيل ينتظر تشخيص حالة مبابي ويدافع عن لاعبيه 3:08 دقيقة أتالانتا يكتفي بالتعادل مع ميلان 3:38 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا 1:11 دقيقة داغبا فخور بلقب كأس فرنسا ويعد بالمزيد