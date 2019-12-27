أنشيلوتي راض عن أداء الفريق رغم وجود بعض الثغرات December 27, 2019 12:28 0:33 دقيقة أعرب كارلو أنشيلوتي عن رضاه عن أداء إيفرتون في المباراة التي كسبها على حساب بيرنلي بهدف دون رد وذلك رغم وجود بعض الثغرات على حد وصفه. مقابلات كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة بن سبعيني أفضل لاعب في ناديه خلال شهر ديسمبر 1:10 دقيقة حفل مرور 10 سنوات على زواج سواريز 0:33 دقيقة أنشيلوتي راض عن أداء الفريق رغم وجود بعض الثغرات 0:29 دقيقة أرتيتا يشيد بأداء فريقه 2:19 دقيقة الرجاء وشبيبة القبائل – التغطية الخاصة 1:57 دقيقة رودجرز يشرح أسباب الهزيمة أمام ليفربول 1:16 دقيقة ميلنر يقدم جائزة أفضل لاعب في المباراة لأرنولد 2:11 دقيقة فان دايك: "كنا جاهزين لهذه المباراة" 2:30 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليستر سيتي وليفربول 3:48 دقيقة ليفربول يهدي أنصاره فوزاً كبيرا على ليستر "الوصيف"