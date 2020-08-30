أنشيلوتي: أكره الخسارة... قد أفقد هدوئي ولكن لا أفقد احترامي من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 22:00 10:09 دقيقة يتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنكليزي، باتزانه المعتاد عن طموحات فريقه الأزرق للموسم القادم، كما يعرج على الريدز أبطال الدوري الإنكليزي، وعن أسلوبه الخاص في التدريب. مقابلات الدوري الإنكليزي إيفرتون ليفربول يورغن كلوب كارلو أنشيلوتي جوردان هندرسون فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الترجي الرياضي يتوج بلقب الدوري التونسي 10:09 دقيقة أنشيلوتي: "قد أفقد هدوئي ولكن لا أفقد احترامي" 0:32 دقيقة طواف فرنسا: الفرنسي ألافيليب بطل المرحلة الثانية 1:23 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 0:39 دقيقة إبرا يستعد لتجديد التعاقد مع ميلان 2:04 دقيقة بداية ممتازة لسانت إتيان 3:19 دقيقة فلاشينغ ميدوز: إصابة لاعب بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دجوكوفيتش ينشئ رابطة لاعبين! 0:46 دقيقة نيمار يفك عقد الرعاية مع مصنّع رياضي 1:07 دقيقة بعض من الجماهير الإيطالية تعود للملاعب