وتواجه أندية النخبة خسائر تقدر بحوالي مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار أميركي) في حال لم يستكمل الموسم بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

ومن شأن خوض المباريات الـ92 المتبقية تقليص حجم الخسائر وبالتالي تحاشي اعادة مئات الملايين الى شركات النقل.

ناقشت الأندية الجمعة كيفية انهاء الموسم الحالي، وجاء في بيان الرابطة "تدرس الرابطة والأندية المحاولات الأولى ولن تعود إلى التمارين الا بتوجيه حكومي وبمشورة طبية متخصصة بعد التشاور مع اللاعبين والمدربين".

أضاف بيان البريميرليغ "أعادت الأندية تأكيد التزامها بإنهاء موسم 2019-2020، مع الحفاظ على نزاهة المسابقة ومرحّبة بدعم حكومي".

وأشارت تقارير أن الرابطة أبلغت الأندية بأن المباريات يجب أن تقام في عشر ملاعب محايدة كي يستكمل الموسم.

قال بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون الخميس أن فكرة عدم خوض المباريات البيتية هي "عيب إضافي" فضلاً عن خوضها دون جماهير.

ومن المقرر أن تراجع الحكومة البريطانية اجراءات الاغلاق في 7 أيار/مايو، وقد وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من اصابته بالفيروس، بتأمين "خارطة طريق" لتخفيف القيود.



صعوبات لوجستية

ويواجه الدوري الممتاز أيضاً صعوبات لوجستية ضخمة في محاولته للعودة إلى النشاط الذي توقف في 13 آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعلن مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أن اللاعبين خائفون من استئناف اللعب بسبب تفشي كورونا.

وقال أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو": "بطبيعة الحال، أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفال وعائلات".

وأضاف "اذا عدنا، أنا واثق من أن الجميع سيكونون مشدودي الأعصاب في اللحظة التي سيشعر فيها أحد الأشخاص بأنه مريض وسيقول "ما الذي يجري هنا؟".

وسيواجه اللاعبون الغياب لأسابيع عدة عن عائلاتهم حيث سيخضعون للحجر الصحي في الفنادق.

قال مهاجم برايتون المخضرم غلين موراي في هذا الصدد "آمل أن لا نصل إلى هذا السيناريو. الأمر صعب المنال، أن تمضي 8 أسابيع بعيداً عن عائلتك هو مهمة كبيرة".

كما وصف موراي فكرة ارتداء اللاعبين لكمامات أثناء المباريات بأنها "مهزلة".

في المقابل أعرب قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل الذي يعمل معلقاً في شبكة "سكاي سبورتس" عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الاغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورأى أن العامل الاقتصادي يتغلب على العامل الانساني وقال في هذا الصدد "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر. كم شخصاُ يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريراُ؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت والا لكنا توقفنا عن خوض المباريات لأشهر عدة".

ويشكل تأمين اجراء الفحوصات اللازمة للاعبين والجهاز الفني صداعاً للسلطات السياسية.

وبحسب بعض التقارير، يتعين على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني الخضوع للفحوصات للكشف عن فيروس كورونا مرتين أو ثلاث في الأسبوع الواحد.

وقالت طبيبة نادي تشيلسي السابقة البرتغالية إيفا كارنيرو لشبكة "بي بي سي": "اذا عاودت كرة القدم نشاطها، فإن اجراء الفحوصات سيكون في غاية الأهمية مع ضرورة اجراء جرعات اضافية من التدريبات".

وحذرت "يحتاج الأمر إلى (اكتشاف) حالة واحدة لكي يصبح كل شيء في مهب الريح".

وثمة من يعبر عن انزعاجه من خضوع اللاعبين إلى فحوصات دورية في الوقت الذي لا يحصل أفراد آخرون من المجتمع على ذلك.

وستحاول السلطات الكروية عدم ارتكاب المزيد من الأخطاء بعد قيام أندية ليفربول وتوتنهام وبورنموث بفرض بطالة جزئية على موظفيها قبل أن تتراجع عن هذه الخطوة بعد انتقادات طالتها.

كما أن ثمة تخوفًا من أن أنصار الفرق لن تحترم التعليمات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في حال استئناف منافسات الدوري، حتى ولو أقيمت المباريات وراء أبواب موصدة.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون عن قلقه من التجمعات التي قد تحصل خارج ملعب "أنفيلد" التابع لفريق المدينة.

وقال في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس "حتى ولو أقيمت (المباريات) خلف أبواب مغلقة، سيتهافت الآلاف إلى خارج ملعب أنفيلد. لن يلتزم العديد من الأشخاص بما نقوله ويبقون في منازلهم. سيذهب العديد منهم للاحتفال، ليست فكرة ناجحة".

لكن على الرغم من كل هذه المصاعب، فإن السلطات الكروية في انكلترا مصممة على بذل قصارى جهدها لكي لا تحذو حذو بطولتي فرنسا وهولندا بإنهاء الموسم مبكراً.

لكن حتى البطولة الاقوى في العالم قد تجد صعوبات جمة وبالتالي سيتعين عليها ربما أن تواجه الخسائر المادية الفادحة.



