أنتوني غوردن في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 4, 2023 12:27 1:17 دقيقة في مقابلة مع قنواتنا عبّر أنتوني غوردن لاعب نيوكاسل يونايتد عن سعادته بتجربته مع النادي مؤكّدًا أنّ أسلوب المدرّب سمح له باكتشاف الكثير عن أدائه والعمل مع الفريق بشكل متناغم ومنسجم. مقابلات نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز أنتوني غوردن -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة أنتوني غوردن في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:14 دقيقة مانشستر يونايتد ينشد الفوز من بوابة برايتون 2:08 دقيقة سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز ونجمه العائد إمبيد 4:04 دقيقة أتليتيكو مدريد ينتزع الوصافة من ريال مدريد 1:23 دقيقة غوارديولا يشيد بهالاند ويتحدث عن الهدف الألف 0:35 دقيقة المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 0:44 دقيقة التعاون يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد 2:59 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على فولهام 0:35 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فالنسيا وفياريال 4:01 دقيقة مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً على وست هام