وأفادت المصادر أن معظم هذه العروض بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار، في الوقت الذي يتوقع فيه الملياردير الروسي وصول المزيد من العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الفريق القانوني يتوقّع استقبال عدد كبير من العروض، خاصة أن تشيلسي يعتبر أحد أهم أندية كرة القدم في العالم، وزادت قيمته وعلامته التجارية بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأشارت المصادر أن أبراموفيتش وفريقه لن يبدؤوا دراسة العروض، قبل نهاية المهلة المحددة لاستقبال طلبات شراء النادي.

من جهتها قالت أماندا ستافيلي المالكة المشاركة لنادي نيوكاسل، إن رومان أبراموفيتش لم يجد معاملة عادلة، مبدية حزنها لإرغامه على بيع النادي.

وعلى صعيد متصل اعتبر ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أن رومان أبراموفيتش اتخذ القرار الصحيح.

وذكر ماسترز أن استمرارية أبراموفيتش على رأس النادي لم تعد مضمونة، بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، والعقبات التي سيواجهها إن قامت السلطات البريطانية بتجميد ممتلكاته.

وأضاف ماسترز أن أسرع صفقة لبيع نادي استغرقت عشرة أيام، مضيفا أن هذا الرقم من الممكن أن يتحطّم الآن مع نادي تشيلسي.

وأوضح ماسترز أن صفقات بيع الأندية تستغرق عادة عدة أسابيع، اعتمادا على العقبات التي تواجه الصفقة، لكن الوضع يختلف الآن بسبب رغبة أبراموفيتش في بيع النادي بأسرع وقت، وهو ما قد يعجّل بإكمالها في فترة وجيزة.

