وأوضحت مجموعة من التقارير الإنكليزية أن الملياردير الروسي وجد نفسه مُجبراً على اتخاذ قرار بيع الفريق اللندني بعد العقوبات المفروضة عليه من السلطات البريطانية، بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث كان قد سلّم إدارة النادي إلى مجلس الأمناء قبل أيام، في محاولة لإبعاد نفسه من صورة الأحداث.

في السياق ذاته أعلن الملياردير السويسري هانزيورغ فايس أن مجموعة من المستثمرين تواصلوا معه لتشكيل مجموعة تسعى لشراء النادي مقابل ملياري جنيه استرليني.

وأضاف فايس أن أبراموفيتش يحاول حاليا بيع ممتلكاته في إنكلترا ومن ضمنها نادي تشيلسي، مضيفاً أنه هو وثلاثة آخرون تلقوا عرضاً لشراء النادي اللندني من أبراموفيتش.