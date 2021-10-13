أماندا ستافـيلي تزور مقر تدريبات نيوكاسل من قبل beIN SPORTS October 13, 2021 15:10 0:54 دقيقة سجلت أماندا ستافـْيلي المسؤولة الجديدة عن نادي نيوكاسل يونايتد زيارة لمقر تدريبات الفريق الإنكليزي. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة الصدّيـق: "أزمة المرّيخ قد تـصبح أزمة سياسية" 0:41 دقيقة العطية بطلاً لرالي المغرب للمرة السادسة 0:45 دقيقة إشبيلية يستأنف تدريباته وينتظر انضمام الدوليين 0:49 دقيقة ماركوس يورنتي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد 4:09 دقيقة أصوات فرنسية تشير إلى أحقية بنزيمة بالكرة الذهبية 0:56 دقيقة برشلونة يأمل في استعادة خدمات ديمبيلي وأغويرو 0:54 دقيقة أماندا ستافـيلي تزور مقر تدريبات نيوكاسل 0:54 دقيقة تاباريز يؤكد على صعوبة تصفيات أميركا الجنوبية 1:20 دقيقة المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة أوروغواي 0:56 دقيقة زفيريف يتفوّق على موراي وتأهل صعب لتسيتسيباس