أبقى الحارس البرازيلي أليسون بيكر على حظوظ فريقه ليفربول في التأهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدفاً تاريخياً في الدقيقة الأخيرة قاد بها فريقه لتحقيق فوز بالغ الصعوبة على مستضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفاجأ الويلزي هال روبسون كانو مهاجم وست بروميتش ليفربول وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 94 احتسبت ركلة ركنية للضيوف انبرى لها ترينت ألكسندر أرنولد ورفعها بإتقان ففاجأ الحارس أليسون الجميع وارتقى لها وسدد الكرة برأسه بمهارة في المرمى معلناً هدف الفوز الغالي لليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة خلف تشيلسي الرابع وثلاث نقاط خلف ليستر سيتي الثالث علماً بأن الفريقين سيلتقيان الثلاثاء القادم في إطار المرحلة السابعة والثلاثين والتي سيحل فيها ليفربول ضيفاً على بيرنلي.

