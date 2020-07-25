أليسون يتحدث عن موسم ليفربول الاستثنائي من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 15:34 11:56 دقيقة يسهب حارس ليفربول، البرازيلي أليسون في الحديث عن موسم ليفربول الاستثنائي الذي ظفر بلقب الدوري الإنكليزي فيه. ليفربول أليسون بيكير -آخر الفيديوهات 11:56 دقيقة أليسون يتحدث عن موسم ليفربول الاستثنائي 1:16 دقيقة الكشف عن تشخيص إصابة كيليان مبابي 0:51 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على سبيرز 1:06 دقيقة دالاس مافريكس يفوز ودياً على ليكرز 1:22 دقيقة أنشيلوتي راض عن تجربته في تدريب إيفرتون 2:48 دقيقة هندرسون: "الفضل في التتويج يعود لكامل الفريق" 0:43 دقيقة تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:29 دقيقة السد يمدّد عقد نجمه عبد الكريم حسن حتّى 2024 2:11 دقيقة بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية 2:43 دقيقة توخيل ينتظر تشخيص حالة مبابي ويدافع عن لاعبيه