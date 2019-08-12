وقال المدرب الألماني للموقع الرسمي لبطل أوروبا: "الأمر ليس إيجابياً، تعرّض لإصابة في ربلة الساق وسيغيب لفترة من الوقتظ، لا أريد التكهن بشأن عودته، ولكن لن يحصل ذلك الأربعاء (موعد مباراة الكأس السوبر أمام تشيلسي)، سيحتاج إلى الوقت، بضعة أسابيع وهذا أمر مؤكد".

وتابع: "قرأت +6 أسابيع+ وشائعات مشابهة، ولكن +ألي+ لم يتعرض لإصابات متكررة خلال مسيرته، لذا أفضل أن انتظر قليلاً لرؤية كيف ستتطور الأمور، ولكن لن يكون متواجداً معنا في الأسابيع القادمة".

وأصيب الحارس البرازيلي بيكر (26 عاماً) قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي (4-1) العائد إلى الأضواء في افتتاح الدوري دون احتكاك، ولم يتمكن من إكمال المباراة فحلّ بدلاً منه الاسباني أدريان، المنتقل حديثاً إلى الريدز.