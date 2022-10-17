أليسون ..حارس أم صانع ألعاب؟...صلاح أكثر المستفيدين من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 18:18 4:32 دقيقة قدم الحارس البرازيلي أليسون تمريرة حاسمة للنجم محمد صلاح ليقود ليفربول إلى فوز مؤزر على مانشستر سيتي 1-0. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح أليسون -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً 1:05 دقيقة ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية 0:27 دقيقة غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 1:00 دقيقة بيريز: هنالك قصة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية 3:04 دقيقة حفل جوائز الكرة الذهبية – التغطية الخاصة 4:32 دقيقة أليسون ..حارس أم صانع ألعاب؟ صلاح أكثر المستفيدين 1:20 دقيقة جائزة الكرة الذهبية...كل الأنظار تتجه إلى باريس 0:48 دقيقة مخاوف من غياب جوتا عن المشاركة في كأس العالم 0:52 دقيقة مؤسسة الجيل المبهر تواصل جهودها للتأثير الإيجابي 0:52 دقيقة إطلاق حملة لرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال