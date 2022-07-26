وحظيت بريتين (57 عاماً) بإجماع الأندية العشرين في الدوري الممتاز، لتخلف بدءاً من عام 2023 بيتر ماكورميك، الرئيس المؤقت منذ كانون الثاني/يناير الذي حلّ بدلا من غاري هوفمان المستقيل من منصبه.

وشغلت بريتين سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ويتبريد، وهي مجموعة فنادق ومطاعم، بعد مسيرة مهنية بدأت في العمل المصرفي.

وقالت في بيان "أنا من عشاق كرة القدم منذ الطفولة ويسعدني للغاية أن يتم تعييني رئيسة للدوري الممتاز".

من جهته، قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز "كان لأليسون تأثير إيجابي على كل مؤسسة كانت تعمل فيها، لديها سجل حافل في مجال الأعمال، وتنجز الأشياء بواقعية وتحظى باحترام كبير ومحبوبة في جميع الصناعات التي عملت بها".

وختم "لديها أيضاً اهتمام كبير باللعبة وكيف يمكن أن تتطور بشكل أكبر وأنا أتطلع بفارغ الصبر للعمل معها".

