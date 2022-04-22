ألان شيرر في لقاء حصري مع beIN SPORTS يتحدّث عن نتائج نيوكاسل يونايتد من قبل beIN SPORTS April 22, 2022 12:30 24:01 دقيقة أبدى أسطورة كرة القدم الإنكليزية ألان شيرر رضاه عن النتائج الحالية لفريقه السابق نيوكاسل مشيراً إلى إمكانية إنهاء الـ"ماكبْايز" الموسم المقبل بين الستة الأوائل في الـ"بريمييرليغ". مقابلات نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز ألان شيرر -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة طرح قميص مارادونا للبيع عبر مزاد علني 0:34 دقيقة الكندي ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة برشلونة للتنس 1:37 دقيقة بايرن يهدف لحصد اللقب ودورتموند يرفض الاستسلام 0:45 دقيقة تشافي يعترف بصعوبة فوز برشلونة على ريال سوسييداد 0:39 دقيقة إيقاف السباح الروسي ريلوف 5:44 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الترجي الرياضي ووفاق سطيف 5:39 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين الرجاء والأهلي 24:01 دقيقة ألان شيرر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة اعتماد "في ايه آر" في نصف نهائي ونهائي كونفرنس ليغ 0:44 دقيقة الشباب يبحث عن تأمين صدارته عندما يلاقي مومباي