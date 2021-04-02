ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 11:57 1:05 دقيقة أكد سام ألاردايس، مدرب وست بروميتش ألبيون، أن الموهبة الشابة كونور غالاغير، سيكون من الأفضل له البقاءُ مع الفريق الموسمَ المقبل عوضَ القتال على مكان وسط نجوم فريق تشيلسي. مقابلات تقارير إخبارية سام ألاردايس وست بروميتش ألبيون -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة