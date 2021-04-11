ألاردايس راضٍ عن نتائج فريقه رغم الظروف الاستثنائية من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 21:43 1:10 دقيقة قال سام ألاردايس مدرّب وست بروميتش إنّه راض عن نتائج فريقه في الدوريّ الإنكليزيّ الممتاز في ظل الظّروف الاستثنائيّة التي تعيشها كرة القدم. مقابلات سام ألاردايس وست بروميتش البيون الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 4:50 دقيقة ليون يهزم أنجيه ويضيّق الخناق على فرق المقدمة 3:46 دقيقة أتلتيكو يتعثر والصراع نحو اللقب في منعرج جديد 0:46 دقيقة تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل بطولة خليجي 25 0:58 دقيقة كونتي: "اقتربنا من اللقب لكن يجب التريث" 0:47 دقيقة الكولومبية أوسوريو تتوج بلقب دورة بوغوتا 0:47 دقيقة الروسية كوديرميتوفا بطلة لدورة تشارلستون 1:10 دقيقة ألاردايس راض عن نتائج فريقه رغم الظروف الاستثنائية 1:30 دقيقة سولشار: "قدمنا أداءً جيداً" 0:38 دقيقة موناكو يشدد الضغط على ليل وسان جيرمان 1:47 دقيقة مورينو: "بوغبا كان يستحق بطاقة حمراء"!