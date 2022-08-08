أفضل 5 أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز August 8, 2022 16:09 3:30 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة برشلونة يطلب من دي يونغ تعديل عقده (صحيفة) 0:42 دقيقة الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي - أفضل 5 أهداف 0:40 دقيقة راين غيغز يمثل أمام القضاء البريطاني 1:06 دقيقة أنس جابر: بطولة ويمبلدون كانت رائعة 2:50 دقيقة السوري محمد بكداش يتألق في سماء عالم الملاكمة 2:27 دقيقة منظومة التحكيم في مصر تستعين بخبير أجنبي 0:44 دقيقة beIN SPORTS تتعاقد مع ياسر القحطاني 0:50 دقيقة تين هاغ: "من المبكر الحكم على الفريق" 0:41 دقيقة دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام