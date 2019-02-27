سجل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفاً من ركلة جزاء قاد به فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز بالغ الأهمية على ضيفه وست هام (1-0) مساء الأربعاء ضمن المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

الهدف أحرزه أغويرو في الدقيقة 59 وهو هدف مهم على الصعيد الشخصي للدولي الأرجنتيني لأنه تصدر به ترتيب هادفي الدوري الإنكليزي برصيد 18 هدف بفارق هدف واحد عن المتصدر السابق محمد صلاح.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف ليفربول.

وتنتظر السيتي مواجهة صعبة نوعاً ما في المرحلة القادمة يوم السبت القادم عندما يحل ضيفاً على بورنموث، بينما سيصطدم ليفربول بغريمه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد الأحد.

