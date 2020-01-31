أغويرو يعترف بصعوبة مواجهة توتنهام January 31, 2020 11:34 1:00 دقيقة في تصريح حصري لـbeIN SPORTS، قال نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو إنه سعيد جدا بمواصلة كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي وأنه يسعى لتسجيل المزيد من الأهداف. وأكد المهاجم الأرجنتيني أن المباراة المقبلة ضد توتنهام ستعرف ندية كبيرة. مقابلات سيرجيو أغويرو -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً مقنعاً ويبلغ ربع نهائي الكأس 0:22 دقيقة فلورنزي معاراً من روما إلى فالنسيا 0:30 دقيقة ألكاسير ينتقل إلى فياريال ويفتتح الباب لقدوم جان 0:45 دقيقة البولندي بيونتيك من ميلان إلى هرتا برلين 52:20 دقيقة كواليس فينغر وديسايي- الحلقة الأولى 0:48 دقيقة تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالة 1:48 دقيقة تفشي ظواهر العنف والكراهية تؤرق الجميع في إيطاليا 0:52 دقيقة مدرب برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد ولكن...!! 0:45 دقيقة هل يغادر هاميلتون فريقه مرسيدس؟ 0:34 دقيقة اشتباكات عنيفة بين جماهير كولو كولو والشرطة