وحقق أستون فيلا مع مدربه لاعب وسط ليفربول والدولي السابق ستيفن جيرارد فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين في المرحلة الافتتاحية، ليرتقي للمركز التاسع مؤقتاً.

في المقابل، مُني إيفرتون الذي كافح الموسم الماضي لتفادي الهبوط في المرحلة الأخيرة بقيادة لاعب تشيلسي وزميل جيرارد في منتخب "الأسود الثلاثة" السابق فرانك لامبارد بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام تشيلسي صفر-1 افتتاحاً، ليتراجع للمركز السادس عشر.

وسجّل للفائز كل من داني إينغز (31) والأرجنتيني إميليانو بوينديا (85).

في المقابل وقّع لوكاس ديني هدف إيفرتون الوحيد (87 خطأ في مرمى فريقه).

