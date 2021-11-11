وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الإسكتلندي الموسم الفائت منهيًا البطولة من دون أي خسارة"، كان الاول له في عشر سنوات.

وكان أستون فيلا أقال دين الأحد بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد سبع هزائم، تعادل وثلاثة انتصارات.

بعد مسيرة رائعة مع ليفربول وموسم واحد في لوس أنجليس غالاكسي الأميركي قبل اعتزاله عام 2016، تولى جيرارد (41 عامًا) المهام في رينجرز عام 2018 بعد أن أشرف لفترة قصيرة على أكاديمية ليفربول.

وقال الدولي الانكليزي السابق "أستون فيلا نادٍ ذات تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الانكليزية وأنا فخور جدًا أن أصبح مدربه الجديد".

واعتبر كريستيان بورسلو المدير التنفيذي للنادي الواقع في مدينة برمنغهام "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

ورغم أنه لم يحقق لقب الدوري الممتاز في مسيرة استمرت 17 عامًا مع ليفربول، إلا أن جيرارد أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين عرفتهم الكرة الانكليزية والعالمية، وقاد الـ"ريدز" الى اللقب الأغلى عام 2005 عندما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في النهائي المجنون أمام ميلان الايطالي في إسطنبول، عندما عوض الفريق الانكليزي تأخره 3-صفر في الشوط الأول الى فوز بركلات الترجيح.