أصحاب الأرض بقيادة ستيفن جيرارد يعيشون فترة َ تخبط في النتائج حيث فشل أستون فيلا في تحقيق أكثر من انتصار واحد في الجولات الست السابقة، وهو ما وضعه على مقربة من مراكز الهبوط برصيد أربع نقاط.

على الطرف المقابل لا يعيش ساوثهامبتون حالاً أفضل حيث حصدت كتيبة رالف هازنهوتل سبع نقاط من أصل ثماني عشرة ممكنة، وبالتالي ستكون المباراة فرصة لهم لتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم، وتأكيد التفوق على أستون فيلا، حيث انتصر ساوثهامبتون في سبع مناسبات في آخر عشر مواجهات جمعتهما في الدوري.

مواجهة أستون فيلا وساوثهامبتون ستقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

