قاد البرازيلي ويسلي مورايس فريقه أستون فيلا إلى تحقيق أول نقاط له هذا الموسم بفوزه على ضيفه ايفرتون بثنائية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

فبعد خسارة أستون فيلا امام توتنهام وبورنموث، حقق الفريق الصاعد بعد غياب ثلاثة مواسم عن الدوري الممتاز أول فوز له في البطولة امام جماهيره الصاخبة في فيلا بارك.

ولم يكن الفوز سهلاً امام ايفرتون الذي لقي خسارته الأولى هذا الموسم، فقد سيطر الضيف على اللقاء وأهدر كما كبيراً من الفرص حيث افتقد للمسة الأخيرة فدفع الثمن بتلقيه هدفين من كرتين مرتدتين متقنتين.

وكان في سجل ايفرتون تعادل امام كريستال بالاس وفوز على واتفورد علماً أنه يملك هدفاً واحدا في البطولة ما يعكس ضعف فعاليته الهجومية رغم صناعة الفرص، وذلك تجلّى كثيراً امام أستون فيلا.

تقدم فيلا بقيادة مدربه دين سميث، بواسطة مهاجمه الجديد البرازيلي ويسلي الذي انضم للفريق من كلوب بروج بصفقة بلغت 27 مليون دولار في الدقيقة 21 وكان مصدر قلق لدفاع ايفرتون طوال المباراة بتحركاته المزعجة وبنيته القوية علماً انه سجل اول أهدافه للفريق.

وعزز الجناح البديل أنور الغازي الذي دخل في الدقيقة 77، النتيجة في الوقت القاتل (90+5).

وأنهى فيلا بفوزه سلسلة من 15 مباراة في الدوري الممتاز دون انتصار يعود تاريخها إلى عام 2016 في فبراير أمام نوريتش وهو تاريخ آخر فوز علماً أن الفريق هبط موسم 2015-2016 وبقي ثلاث سنوات في الـ"شامبيونشيب".