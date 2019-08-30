رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيس عن الشياطينِ الحمر والرغبة التي تظهر تلميحاً وتصريحا للفرنسي بول بوغبا وحارسِ المرمى الإسباني دافيد دي خيا في مغادرةِ أولد ترافورد، أمورٌ جعلت البعضَ يتساءلُ : هل أصبح مانشستر يونايتد نادياً طارداً للنجوم وغير مُغْر للالتحاق به؟

