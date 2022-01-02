أزبيليكويتا: "مانيه كان يستحق البطاقة الحمراء" من قبل beIN SPORTS January 2, 2022 19:58 1:19 دقيقة أكد مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا بأن لاعب ليفربول ساديو مانيه كان يستحق البطاقة الحمراء في بداية المواجهة. مقابلات سيزار أزبيليكويتا الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة فان دايك يفسّر أسباب تعادل ليفربول مع تشيلسي 2:13 دقيقة توخيل: كان بإمكاننا تحقيق الفوز 1:19 دقيقة أزبيليكويتا: "مانيه كان يستحق البطاقة الحمراء" 4:55 دقيقة قمّة دراماتيكية تنتهي بالتعادل بين تشيلسي وليفربول 0:43 دقيقة بوردو يودع كأس فرنسا 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يصالح جماهيره بفوز مقنع على فايكانو 1:17 دقيقة عودة غير موفقة لإيفرتون 2:57 دقيقة خيتافي يفجر المفاجأة ويُسقط ضيفه ريال مدريد 1:27 دقيقة تقارير تؤكد رغبة نيوكاسل في التعاقد مع تريبير 0:27 دقيقة العطية ينهي ثاني أيام رالي داكار متصدراً للمنافسات