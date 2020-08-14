أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS August 14, 2020 15:42 1:45 دقيقة حصل ترينت أليكساندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2019 – 2020. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول ليفربول الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" 1:51 دقيقة حزن مدريد يزداد عقب خروج أتلتيكو 1:09 دقيقة البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – التغطية الخاصة 2:09 دقيقة كيف كانت تغطيتنا؟ 2:18 دقيقة ناغلسمان يوضح أسباب تفوق لايبزيغ على أتلتيكو مدريد 0:57 دقيقة برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو 1:18 دقيقة فليك يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة برشلونة 3:30 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال